Предпенсионер о повышении квалификации: дату рождения в резюме не исправишь

Москва, , 16:52 — REGNUM Переквалификация и дополнительное образование, предлагаемые правительством России предпенсионерам, не смогут изменить главного — даты рождения в резюме кандидата на рабочее место, считает врач, кандидат медицинских наук, специалист компании «Медикалтрейд» Рустэм Мамин.

Ранее сообщалось о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, средняя стоимость одного курса составит 33 тыс. рублей, а все расходы возьмет на себя государство.

Я врач, кандидат медицинских наук ‑ и тот самый «предпенсионер», квалификацию которого предлагает повысить правительство России. Но никакой диплом о повышении квалификации не изменит даты моего рождения.

А именно с этой информации начинается оценка резюме в компании. Никакая «переподготовка», «повышение квалификации» не гарантирует мне рабочее место.

Более того, работодатели с введением ответственности за увольнение «предпенсионера» будут шарахаться от меня как от огня. Вариант для таких, как мы остается только один — самозанятость.

Поэтому нужны консультации по возможности самозанятости, нужны курсы на специальности, которые предполагают самозанятость.

Если государство хотело бы хоть сколько-то смягчить проблемы трудоустройства лиц «предпенсионного возраста», оно бы отменило для таких работников все налоги и выплаты с зарплаты, уменьшило бы налог на прибыль для предприятий, где работают пожилые сотрудники.

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