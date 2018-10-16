Казахстан не планирует предоставлять гражданство иностранным инвесторам

Астана, , 15:41 — REGNUM Программа инвестиционного резидентства, предусмотренная проектом поправок в закон «О Международном финансовом центре «Астана», не предполагает предоставления гражданства. Об этом 16 октября сообщили в Международном финансов центре «Астана» (МФЦА).

В финансовом центре добавили, что вопрос о предоставлении гражданства иностранным резидентам не поднимался, и не будет подниматься.

Напомним, 16 октября СМИ Казахстана сообщили, что иностранные инвесторы могут получить гражданство Казахстана при условии инвестирования не менее $150 тыс. в инвестиционные фонды, зарегистрированные в МФЦА, а также при других условиях.

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