«Росатом» и Египет ведут подготовку строительства АЭС «Эль-Дабаа»

Москва, , 15:18 — REGNUM После подписания пакета обязывающих контрактов о строительстве в Египте АЭС «Эль-Дабаа» ничего зрелищного на будущей строительной площадке не происходит, но именно таким и должен быть этап подготовки. 15 октября вице-президент группы компаний ASE, выступающей в качестве генерального подрядчика, директор проекта по строительству АЭС «Эль-Дабаа» Григорий Соснин рассказал о том, что именно успели сделать российская и египетская стороны договора.

«Египетский комитет по локализации» закончил проверку и отбор египетских строительных компаний, 183 из них получили право участвовать в тендерах на проведение общестроительных работ, которые будет проводить ASE, список этих компаний передан российской сторонке. В июле состоялся первый семинар по участию египетских строителей в конкурсных процедурах «Росатома». В настоящее время Египет продолжает отбор компаний, которые получат право на участие в тендерах на поставки различного оборудования для АЭС, после передачи утвержденного списка планируется проведение в Каире форума поставщиков атомной отрасли, предварительный срок проведения — 25−26 ноября.

Активно работает совместная российско-египетская рабочая группа по организации процесса обучения персонала будущей АЭС, согласована организационная структура. Всего предстоит подготовить 2 000 египетских специалистов, сейчас идет согласование программ обучения. Начало обучения эксплуатационного персонала намечено на конец 2019 — начало 2020 года, не исключено, что подготовка будет идти по схеме, разработанной для турецких студентов, которые обучаются в ведущих вузах России. В интегрированном проекте «Росатома» по строительству АЭС за рубежом предусмотрена и организация учебно-тренировочного комбината непосредственно на АЭС, что позволяет вести подготовку ремонтного персонала на месте. Будет организован такой комбинат и для АЭС «Эль-Дабаа», что позволит с 2024 года приступить к обучению ремонтных специалистов в соответствии со штатным расписанием.

Завершены изыскательные работы на будущей строительной площадке в объеме, который позволил конструкторским подразделениям «Росатома» завершить детализацию проекта, документация была передана заказчику в начале лета. Государственное Управление по атомным электростанциям Египта (ENRRA) уже рассмотрело весь пакет документации, сделав ряд замечаний. Все необходимые исправления в проект будут внесены до конца года, что позволит Росатому уже в начале 2019 года передать ENRRA полный пакет документов, необходимый для получения лицензии на строительство АЭС.

Одновременно идет подготовка к проведению первых небольших тендеров на общестроительные работы так называемой «пионерной части» проекта — обустройство площадок под временные инвентарные здания, подъездные дороги, обустройство энергоснабжения строительной площадки и тому подобное. Первые конкурсные процедуры для египетских строительных компаний планируется провести в конце года, работы должны начаться в начале 2019 года.

Подготовка к началу основного этапа строительных работ продолжается, планируется, что он начнется в начале 2020 года.