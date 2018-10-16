Вторник, 16 Октября 2018 года
21:10:38 МСК

Фармацевтический гигант Dr Reddy’s продаст свои активы индийской компании

Экономика

Один из крупнейших игроков в сфере фармацевтической промышленности Dr Reddy’s Laboratories продаст свои активы индийской компании Therapiva Private Ltd

Нью-Дели, 16 октября 2018, 19:38 — REGNUM  Крупнейшая корпорация в сфере фармацевтики Dr Reddy’s Laboratories намерена продать свои активы в области разработки активных фармацевтических компонентов индийской компании Therapiva Private Ltd., которая базируется в городе Хайдерабаде в штате Телангана и специализируется на производстве дженериков.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», договор о передаче собственности уже подписан и включает переход всего движимого и недвижимого имущества (земля и здания), финансовых активов, а также повторное заключение трудовых договоров с сотрудниками предприятия. Тем не менее какая-либо более детальная финансовая информация не разглашается.

Акции компании Therapiva возросли на 3,45% сразу после объявления о покупке активов Dr Reddy’s Laboratories. Therapiva является совместным предприятием Omnicare Drugs India и Laxai Life Science.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить