Фармацевтический гигант Dr Reddy’s продаст свои активы индийской компании

Нью-Дели, , 19:38 — REGNUM Крупнейшая корпорация в сфере фармацевтики Dr Reddy’s Laboratories намерена продать свои активы в области разработки активных фармацевтических компонентов индийской компании Therapiva Private Ltd., которая базируется в городе Хайдерабаде в штате Телангана и специализируется на производстве дженериков.

По сообщению индийского новостного агентства «Джагран», договор о передаче собственности уже подписан и включает переход всего движимого и недвижимого имущества (земля и здания), финансовых активов, а также повторное заключение трудовых договоров с сотрудниками предприятия. Тем не менее какая-либо более детальная финансовая информация не разглашается.

Акции компании Therapiva возросли на 3,45% сразу после объявления о покупке активов Dr Reddy’s Laboratories. Therapiva является совместным предприятием Omnicare Drugs India и Laxai Life Science.