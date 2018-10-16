Поставщики Apple переносят производства в СРВ из-за торговой войны США-КНР

Ханой, , 16:06 — REGNUM Крупные поставщики компании Apple заявили о желании перенести производство из Китая во Вьетнам в ближайшее время в связи с потенциальными издержками, вызванными противоречиями между США и КНР.

Представители китайской компании Goertek, которая занимается сборкой наушников Airpods от компании Apple, отметили, что в ближайшее время перенесут свое производство во Вьетнам. В то же время, по сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», этот вопрос пока не решен, поскольку представителям компании Goertek необходимо обсудить все детали с представителями Apple. В случае согласия сборка наушников будет осуществляться на территории Вьетнама.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы компания Apple перенесла свое производство в США. Однако Китай не только является крупнейшим производственным центром для Apple, но и составляет 20% ежегодной прибыли компании, в связи с чем компания не может отказаться от услуг КНР.