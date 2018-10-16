Товарно-сырьевой рынок имеет шансы «шагнуть вперед» — эксперт

Москва, , 15:06 — REGNUM Товарно-сырьевой рынок, на прошлой неделе, ведомый общим контекстом отказа глобальных инвесторов от рисковых активов, показал вполне здоровую и, не побоюсь этого слова, ожидаемую коррекцию. Об этом сообщил ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

По его словам, большинство глобальных инвесторов с мая месяца забыв о уровнях в $100 за баррель сырой нефть (USD/Brl.), якобы не знали о факторах иранских поставок сырой нефти на рынок и не знали о новых иранских санкциях со стороны США. Но на этой неделе им приготовили новые информационные поводы и одним из них, будет выступать фактор Саудовской Аравии.

Эксперт отметил, что проблема с исчезновением и вероятным убийством журналиста The Washington Post Джамала Хашогги, к которому якобы причастны власти Саудовской Аравии и более того, якобы 59-летний журналист убит на территории консульства Саудовской Аравии в Стамбуле, предположительно «2» октября этого года, явно не ведёт к позитиву в мировой геополитике и более того, грозит новым всплеском геополитической напряжённости в мире и Ближнем Востоке.

По его словам, Саудовская Аравия далеко не последний игрок на товарно-сырьевом, да и не только на этом рынке. И развивающийся пока тихий, но скандал, грозит перерасти в более явную бурю, а это, естественно, может подлить масла в огонь на рынке поставок сырья. Да и с точки сезонности факторов мы уже практически исчерпали фактор плановых сезонных профилактических работ по подготовки НПЗ в Северной Америке к отопительному сезону, что сопровождалось классическим ростом складских запасов сырой нефти. Теперь же, после некоторой коррекции, рынок сырья в принципе имеет шансы снова шагнуть вперёд, но скорее всего этого не произойдёт на этой неделе.

Эксперт добавил, что с точки зрения перспективы, мы пока не меняем свой взгляд на рынок сырья, и на конец текущего года мы прогнозируем движение котировок фьючерсов на поставку сырой нефти с расчётами в феврале и марте в сторону повышения цены, возможно до уровней в 90 — 100 USD/Brl. по нефти марки BRENT и уровней в 80 — 90 USD/Brl. по нефти марки WTI.

В краткосрочной перспективе, на этой неделе, мы ещё, скорее всего, увидим попытки продавить цены на сырьё вниз, на том факте, что спрос со стороны НПЗ на сырьё ещё ниже общих ожиданий рынка, что выраженно в увеличении товарных запасов сырья на Восточном побережье США. Но в дальнейшем с наступлением общего отопительного сезона спрос на сырьё скорее всего будет выравниваться с точки зрения потребления.

Отдельным фактором будет выступать Саудовская Аравия и страны ОПЕК+, со своими поставками сырья на товарно-сырьевой рынок.

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