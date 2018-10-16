Задержки строительства третьего энергоблока АЭС «Фламанвиль» продолжаются

Париж, , 15:00 — REGNUM Атомные энергетические компании Франции продолжают борьбу за третий энергоблок АЭС «Фламанвиль». Строительство ведет EDF, первый бетон на строительной площадке был залит в 2007 году, планировалось, что смета энергоблока на базе реактора EPR-1600 составит 7 млрд. евро, ввод в эксплуатацию предусматривался в 2012 году.

15 октября стало известно, что французское агентство по надзору в сфере ядерной безопасности Autorité de Sûrete Nucléaire (ASN) выдало разрешение на ввод в эксплуатацию и использование корпуса и крышки реактора третьего энергоблока. Напомним, что в 2015 году разработчик реактора EPR компания AREVA (ныне Orano) обнаружило аномалии в состоянии металла в верхней и нижней части реактора. После этого инженерная группа AREVA провела испытания прочности стали в корпусе реактора, чтобы подтвердить её пригодность во всех возможных ситуациях, включая аварийные. Соответствующие выводы были направлены в ASN в декабре 2016 года.

В период с 3 по 21 сентября 2018 года ASN провело общественные слушания по данному вопросу, в ходе которых было получено более 500 отзывов. В результате 9 октября 2018 года ASN выдала «условное» разрешение на эксплуатацию корпуса реактора при условии проведения дополнительных испытаний на старение металла и замены крышки реактора не позже 2024 года.

Однако окончание проблемы с крышкой и корпусом реактора не отменило решение ASN о переносе сроков загрузки ядерного топлива в ректор с 2018 на 2019 год. В апреле этого года были выявлены дефекты в трубопроводе второго контура — негерметичность швов на трубках теплообменника. ЕDF надеялась, что ей удастся избежать ремонта, но ASN с этим не согласилось. Французский регулятор считает, что после ремонта потребуются испытания, чтобы точнее определить «механические свойства сварных швов», это займет несколько месяцев.

ASN предлагает EDF уже сейчас начать ремонтировать швы, в том числе те, что расположены «в области гермооболочки». Ни ASN, ни EDF не уточнили, сколько времени это займет. Как пишет газета La Tribune, работы осложняются проблемой с доступностью, в результате строительство АЭС снова затягивается.

Несмотря на все усилия правительства Франции по выводу атомной отрасли из затяжного кризиса, проблемы на предприятиях атомного машиностроения продолжаются. Удастся ли Франции вернуть утраченные компетенции, пока можно только предполагать.