Город Галич Костромской области подключили к газу

Галич, Костромская область, , 14:58 — REGNUM В Костромской области завершена газификация города Галича, сообщает ГТРК «Кострома». На данный момент осталось подключить микрорайон Шокша.

Работы по газификации города начались в 2010 году и проводились в три этапа. Всего проложено 119 километров труб.

В областном телевидении отмечают, что менее половины жителей Галича готовы подключиться к газу и купили необходимое оборудование.

«Удовольствие это недешевое. В среднем цена колеблется от 50 до 100 тысяч рублей. Губернатор Сергей Ситников распорядился проработать вопрос с банками о возможном кредитовании таких проектов газификации», — сообщает ГТРК «Кострома».

ИА REGNUM напоминает, что костромские власти обещали перевести на газ 11 котельных регион до конца 2018 года в Судиславском, Нерехтском районах и в городе Галиче. Такая мера объясняется финансовыми соображениями. По мнению чиновников, отказ от иных теплоносителей позволит сэкономить значительные средства.