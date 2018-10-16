МЭР: Инфляция достигнет 5,5% начале 2019 года

Москва, , 14:58 — REGNUM Приближающийся 2019 год во многом будет переходный для экономики РФ, причём особенно непростым будет его первый квартал. Об этом заявил замминистра экономического развития Азер Талыбов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на заседании комитета Госдумы по бюджету, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

По его словам, это будет связано с тем, что увеличением ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20% произойдёт 1 января 2019 года, а активная фаза реализации национальных проектов начнётся ближе к середине года.

«На первый квартал по нашей оценке придётся максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках. По итогам 2019 года рост замедлится до 1,3% после 1,8% в 2018 году, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением 5,5% в первом квартале 2019 года. Начиная с 2020 года инфляционная динамика стабилизируется вблизи целевого значения в 4%», — отметил Талыбов.

Проект федерального бюджета рассчитан с учетом стоимости нефти марки Urals в 63,4 доллара за баррель и курса рубля на уровне 63,9 рублей за доллар. При этом средний по году прогноз по инфляции составляет 4,3%.