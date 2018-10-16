Какую работу смогут найти предпенсионеры после переобучения?

Москва, , 14:57 — REGNUM Освоить новую профессию или пройти курсы дополнительного образования человек предпенсионного возраста сможет, однако удастся ли ему найти работу по новой специальности — зависит от многих факторов, считает генеральный директор негосударственного пенсионного фонда «Согласие-ОПС» Александр Вьюницкий.

Ранее сообщалось о том, что Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило проект программы повышения квалификации граждан предпенсионного возраста. Переобучение будет занимать три месяца с отрывом от основной работы, средняя стоимость одного курса составит 33 тыс. рублей, а все расходы возьмет на себя государство.

Кроме того, во время переподготовки гражданам будет выплачиваться стипендия в размере региональной минимальной заработной платы. Предполагается, что до конца 2024 года обучение пройдут не менее 450 тыс. предпенсионеров.

«Речь идет об аналоге профессиональной переподготовки, такой формат обучения предусмотрен в законе «Об образовании» и направлен на получение человеком компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации.

Минтруд определит перечень предполагаемых профессий, скорректирует программы под возраст участников, выберет провайдеров услуги и сможет контролировать качество образования.

За три полных месяца с отрывом от основного места занятости человек может получить до 480 часов учебной нагрузки — многие существующие программы переподготовки укладываются и в меньшее количество часов. Поэтому научиться новой, не самой сложной профессии за это время возможно, особенно человеку с большим рабочим и жизненным опытом.

Что касается того, удастся ли найти работу по специальности, то тут ответ не так очевиден. Это зависит от множества факторов: что это за новая профессия, какая конкуренция на рынке труда на выбранную позицию, сколько работодателей в том или ином регионе имеют такие вакансии, готовы ли работодатели взять человека, по сути, без опыта работы по данной конкретной вакансии и так далее. Уверен, что эксперты Минтруда продумают эти вопросы при запуске программы.

Интересным вариантом и для работодателя, и для самого сотрудника будет вариант заранее согласованной с работодателем переподготовки и перевода работника после ее окончания на иную позицию.

В этом случае работник получает гарантированное трудоустройство, а работодатель продолжает трудовые отношения с работником, который себя уже зарекомендовал как старательный, ответственный и добросовестный сотрудник, который в силу возраста не может продолжать работать на той же должности или в той же сфере, что и раньше».

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