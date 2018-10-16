Экспорт нефти из Ирана – фантазии и реальность

Тегеран, , 14:53 — REGNUM 15 октября иранское информационное агентство ISNA опубликовало заявление первого вице-президента Исламской Республики Иран Эсхака Джахангири, в котором, в частности, указывается:

«В то время как некоторые страны перестали покупать нефть из Ирана, мы нашли новых партнеров. Кроме того, мы провели переговоры с нашими действующими партнерами. Множество стран, которые до сих пор не являлись покупателями нефти из Ирана, в настоящее время ищут способа ее покупки».

По имеющимся данным, дискриминационные меры США против Ирана привели к падению экспорта иранской нефти в сентябре до 1,63 млн баррелей в день, в то время как по итогам второго квартала 2018 года объем экспорта составлял 2,45 млн баррелей в день. Стоит отметить, что потери в объеме экспорта частично компенсированы ростом мировых нефтяных цен.

Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что «Политика «дарования скидок» покупателям иранской нефти, помимо того, что в корне неверная, к тому же еще однозначно вредит интересам страны. Дело в том, что на нефтяном мировом рынке все достаточно прозрачно, и в случае, если кому-либо из покупателей будет предоставлена скидка, остальные, кто покупает нашу нефть, тоже будут настаивать на предоставлении скидок и им. Такая политика, несомненно, — во вред национальным интересам».

Распространенное ранее израильским агентством maco.co.il сообщение о том, что Иран и Россия «тайно договорились» об экспорте иранской нефти через Каспийское море на нефтеперерабатывающие заводы России, имеет всего один, но достаточно заметный недостаток: иранские месторождения нефти находятся на юге страны, а магистральные газопроводы к портам Каспийского моря не построены. НПЗ Ирана на севере страны для обеспечения населения нефтепродуктами использовали нефть, импортируемую Азербайджаном и Россией. Проект, предлагаемый израильскими журналистами, потребует, помимо прокладки новых нефтепроводов через всю территорию Ирана, расширение морских портов на побережье Каспийского моря, строительства нефтехранилищ, изменение инфраструктуры портов с приема нефти на ее отгрузку, строительство новых нефтеналивных танкеров, а также модернизацию российских НПЗ, технология которых в настоящее время обеспечивает переработку нефти российских месторождений. Израильские журналисты, однако, не сообщают, какие именно инвесторы намерены разрабатывать столь масштабный и перспективный для Ирана проект, будем следить за поступлением новостей. Со своей стороны отметим, что иранские сорта нефти по своему качеству совпадают с качеством нефти, добываемой на территории Ирака.