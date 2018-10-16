Казахстан увеличит поставки природного газа в Китай

Астана, , 14:47 — REGNUM 15 октября стало известно о подписании дополнительного соглашения между казахстанской государственной компанией «КазТрансГаз» и китайской PetroChina International Companyв соответствии с которым объем поставок природного газа в Китай увеличится вдвое, с 5 до 10 млрд. кубометров.

Это стало возможным после окончания очередного этапа модернизации газотранспортной системы Казахстана, обеспечившей дополнительные соединения с магистральным газопроводом «Центральная Азия — Китай». Газопровод «Центральная Азия — Китай» начинается на границе Туркмении и Узбекистана, проходит по территории Узбекистана и Казахстана и пересекает китайскую границу через КПП Хоргос (Синьцзян-Уйгурский автономный район). К настоящему времени действуют линии A, B и С, протяженность каждой из них составляет 1830 км. Линия А сдана в эксплуатацию в декабре 2009 года, линия В — в октябре 2010 года, линия С — в мае 2014 года. Общая пропускная способность линий А и В составляет 30 млрд куб. м в год, линии С — 25 млрд куб. м в год. Строительство ветки D протяженностью 1000 км началось в сентябре 2014 года и должно завершиться к концу 2020 года. Линия D прокладывается из Туркмении в Китай через Узбекистан, Таджикистан и Киргизию, проектная пропускная способность по ней составит 30 млрд куб. м. Увеличение объема поставок идет поэтапно, участникам проекта приходится для этого решать не только технические, но и дипломатические проблемы. Для КНР выход МГП «Центральная Азия — Китай» на полную мощность весьма важен, если удастся этого добиться, то общий объем импорта природного газа составит 75 млрд кубометров, что сопоставимо с объемом поставок газа из России по всем трем трубопроводам «Сила Сибири». Но в последние годы отношения с Туркменией, основным поставщиком газа по МГП «Центральная Азия — Казахстан», становятся сложнее — Ашхабад недоволен доминированием китайских газовых компаний. В октябре 2018 года стало известно о намерениях Туркмении и России восстановить в 2019 году поставки газа по системе магистральных газопроводов «Средняя Азия — Центр».

По состоянию на 30 июня в первом полугодии 2018 года объем газа, поставленного по газопроводу Центральная Азия — Китай, достиг 16 млн. 356 тыс. тон, что на 18,75% выше, чем показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в таможенном управлении Хоргосс.