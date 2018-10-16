Киргизские фермеры наращивают поголовье скота и домашней птицы

Бишкек, , 14:39 — REGNUM В январе — сентябре 2018 года фермеры и животноводческие хозяйства Киргизии произвели 283,7 тысячи тонн мяса в живой массе, что на 2,1% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

Производство мяса выросло за счет увеличения поголовья скота и домашней птицы, отмечают в ведомстве.

Производство молока за 9 месяцев текущего года увеличилось на 2,1% за счет увеличения поголовья коров на 19,8 тысячи голов. Общий объем надоев за этот период достиг 1 млн 239,4 тысячи тонн.

Во всех областях Киргизии наблюдается рост производства яиц и шерсти. За отчетный период яиц было произведено около 421,7 млн штук, что на 3,9% больше, чем в январе — сентябре 2017 года. Также фермерские хозяйства произвели около 12,8 тысячи тонн шерсти, что на 1,4% больше показателя соответствующего периода минувшего года.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, киргизстанские фермеры и животноводческие хозяйства обеспечивают потребности внутреннего рынка Киргизии в мясе только на 65%. При этом за рубеж ежегодно продается около полутора тонн мяса.

Отметим, что в январе 2017 года Киргизия ввела запрет на ввоз мяса птицы из Китая из-за несоответствия стандартам качества ЕАЭС. В августе 2018 года запретили импорт свинины из Китая и Польши, а также мяса птицы и яиц из Болгарии.