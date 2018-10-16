ЕБРР выделил первый кредит Узбекистану после заморозки отношений в 2007

Ташкент, , 14:39 — REGNUM Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил свой первый синдицированный кредит для поддержки малого и частного бизнеса в Узбекистане, соответствующее соглашение подписано накануне вечером в Ташкенте, говорится в поступившем в ИА REGNUM сообщении ЕБРР.

«Получателем финансовых средств в размере 20 миллионов долларов является один из крупнейших коммерческих банков Узбекистана «Ипак Йули», говорится в сообщении.

В документе отмечается, что синдицированный кредит состоит из двух частей, первая часть из которых в размере 10 миллионов долларов выделяется за счет собственных средств ЕБРР, вторая часть кредита на такую же сумму — за счет средств Банка Развития Нидерландов (FMO).

Согласно договоренностям, банк «Ипак Йули» получит специальное техническое содействие, охватывающее различные сферы кредитования малого и частного бизнеса, а также помощь в управлении рисками в рамках программы развития финансовых институтов в Узбекистане.

«Кредит ЕБРР позволит банку «Ипак Йули» диверсифицировать свою базу финансирования, расширить клиентскую базу и предложить кредиты с более длительным сроком погашения для предприятий страны. Выдача кредитов будет доступна какв долларах США, так и в национальной валюте Узбекистана», сообщает ЕБРР.

Как ИА REGNUM сообщало ранее с 1993 года в различных отраслях экономики Узбекистана реализовано 54 проекта с участием ЕБРР с привлечением финансирования на сумму свыше 500 миллионов долларов. Однако, с 2007 года произошла практически полная заморозка деловых отношений между сторонами.

ЕБРР неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор.

Этот международный финансовый институт возобновил сотрудничество с республикой только с приходом к руководству страной новым президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Читайте ранее в этом сюжете: МВФ прогнозирует рост экономики Узбекистана на уровне 6% в 2017 году