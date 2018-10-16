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Греф: школы с математическим уклоном — «пережиток прошлого»

Экономика

Финансист добавил, что довольно низко оценивает опыт Советского Союза с развитием математических школ

Москва, 16 октября 2018, 14:35 — REGNUM  Математические школы, по мнению главы Сбербанка Германа Грефа, являются «пережитком прошлого». Об этом он заявил в ходе своего выступления на московском международном форуме «Открытые инновации».

По словам финансиста, с течением времени в мировой экономике все меньше будут востребованы математики и программисты.

«Нужны все специальности, нужны люди всех дарований и талантов. И не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого», — подчеркнул Греф.

Он добавил, что низко оценивает опыт Советского Союза с развитием математических школ.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что повышение пенсионного возраста в России направлено «на повышение жизненного уровня пенсионеров».

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