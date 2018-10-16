Ульяновский губернатор урежет зарплату министрам

Ульяновск, , 14:33 — REGNUM В Ульяновской области глава региона Сергей Морозов сократит зарплату членам своего правительства. Сэкономленные средства планируется потратить на развитие здравоохранения. Об этом губернатор заявил на встрече с членами фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По итогам встречи с парламентариями губернатор Сергей Морозов сделал ряд заявлений. По его словам, будет проводиться «депутатский час», во время которого министры и главы администраций муниципальных образований будут выступать перед депутатским корпусом с докладами «о ситуации в отрасли и муниципалитетах». Также станут регулярными встречи чиновников с комитетами, фракциями областного парламента и депутатами поселений.

«Также нужно повысить эффективность бюджетных расходов, чтобы направить средства на решение первоочередных вопросов, которые волнуют население. Депутаты поступили, на мой взгляд, правильно, в целях экономии отказавшись от выплаты заработной платы помощникам народных избранников. Я принял решение сократить зарплату губернатора на 15%, заместителей, председателя правительства, его заместителей — на 10%, министров — на 5%. Сэкономленные средства мы сможем направить на такие отрасли, как здравоохранение», — отметил губернатор Сергей Морозов.

Отметим, доходы главы Ульяновской области в 2017 году составили 3,5 млн рублей, то есть по простым арифметическим подсчётам ежемесячный доход составил 292 тыс. рублей.