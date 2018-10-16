Ограничение выезда за рубеж хозяевам «проблемных банков» — справится ли ЦБ?

Москва, , 14:29 — REGNUM Ограничение выезда за рубеж собственникам и руководителям «проблемных» банков станет действенным методом, но в случае, если ЦБ не будет злоупотреблять своими полномочиями, считает первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку разрабатывает законопроект об ограничении выезда за границу для собственников и топ-менеджеров финансово неустойчивых банков. Предполагается расширить список за счет собственников и руководителей кредитных организаций, к деятельности которых у Центробанка возникают вопросы.

«Известен ряд случаев, когда банкиры сбегали из России после совершения мошеннических действий, и такая мера, действительно, будет способствовать тому, чтобы этого не происходило. Механизм запрета будет заключаться в том, что топ-менеджерам проблемных банков ограничат выезд из России. Это может помочь задержать потенциальных мошенников, а также оперативно привлечь высокопоставленных сотрудников банка к работе по его оздоровлению.

Но если появляются признаки того, что банк может пойти на санацию или банкротство, менеджеры-мошенники могут уехать очень быстро. Сможет ли ЦБ держать эту информацию в максимальной секретности до нужного момента?

Кстати говоря, вызывает опасение растущее число полномочий ЦБ — это уже государство в государстве. Сможет ли ЦБ действительно эффективно справляться со всеми функциями, которые взвалил на себя?

При этом необходимо четко установить предельный срок невыезда — допустим, полгода или год, исходя из практики. За это время ЦБ должен успеть определить необходимость пребывания менеджеров в стране.

Если ситуация не получает ясности за этот срок, значит, регулятор не справляется со своими функциями. Ограничение выезда за рубеж станет действенным методом, но в случае, если ЦБ не будет злоупотреблять своими полномочиями.

А такие риски всегда есть, поэтому председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков правильно предложил лишать сотрудников ЦБ работы за ошибочное мотивированное суждение. Банковский сектор нередко не доверяет ЦБ, считая, что его действиям не хватает прозрачности. Оценить число банков, которые попадут под такого рода санкции, невозможно, поскольку список потенциально-проблемных банков ЦБ не разглашает по вполне понятным причинам».

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