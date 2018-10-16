Промпроизводство в Петербурге растет третий год без остановки

Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM Промышленное производство в Санкт-Петербурге в январе-сентябре 2018 года выросло на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Об этом сообщил Петростат. Производство в регионе демонстрирует рост уже 36 месяцев (три года) подряд.

«Это самый продолжительный непрерывный рост ключевых показателей в Санкт-Петербурге за многие годы», — отметил председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин.

Наиболее значительный рост объемов выпуска продукции за первые 9 месяцев 2018 года отмечен в производстве электрического оборудования (26,4%), мебели (21,5%), химических веществ и химических продуктов (13,5%), машин и оборудования (12,2%), выпуске одежды (11,8%), производстве изделий из дерева, обработке древесины (11,5%), призводстве автотранспортных средств (9,9%).

Рост в 7,3% показала полиграфия и копирование носителей информации, на 5,4% выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, на 4,7% — выпуск пищевых продуктов.

Как отмечают в Смольном, большинство руководителей городских предприятий (около 90%) оценивают общую экономическую ситуацию в своей организации позитивно. В последний квартал 2018 года 25% опрошенных предприятий планируют увеличить выпуск товаров.

В Ленинградской области промышленное производство за январь-сентябрь 2018 года также выросло на 4,2% к тому же периоду 2017 года. В Ленобласти лидирует в росте производство машин и оборудования (26,7%), выпуск готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (22,1%), а также добыча полезных ископаемых (16,4%).

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