Южнокорейский фондовый рынок достиг минимума за полтора года

Сеул, , 18:53 — REGNUM Фондовый рынок Республики Корея испытал значительное падение и теперь находится на своих минимальных уровнях с весны 2017 года. При этом эксперты ожидают, что снижение продолжится, так как в экономике наблюдаются структурные проблемы, сообщает южнокорейское новостное агентство Чосон Ильбо.

Падение рынка началось 10 октября после публикации аналитического отчета World Economic Outlook Международного валютного фонда (МВФ), в котором был понижен прогноз роста южнокорейской экономики до 2,6%. Кроме того, на данный момент в Республике Корея наблюдается высокий уровень безработицы и кризис на рынке недвижимости. Также негативное влияние оказывает и торговая война между США и Китаем.

Дополнительным фактором, вынуждающим инвесторов продавать акции южнокорейских компаний, является повышение ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США: инвесторы размещают свои активы на более безопасном американском рынке, обеспечивающим стабильность и высокую доходность. С начала года индекс южнокорейской биржи KOSPI упал более, чем на 10%.