Выросла или упала экономика КНДР на 3,5% в 2017 году?

Пхеньян, , 18:06 — REGNUM Северокорейская экономика в 2017 году выросла на 3,7%, несмотря на жесткие санкции со стороны мирового сообщества. Об этом сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо» со ссылкой на данные профессора северокорейского Института экономики Ли Ги Сона. Внутренний валовый продукт (ВВП) КНДР вырос с 29,6 миллиардов до 30,7 миллиардов долларов; также выросло и население — с 25 миллионов 160 тысяч до 25 миллионов 290 тысяч.

Однако профессор Ли признал, что КНДР страдает от нехватки продовольствия, хотя химическая и легкая промышленность развиваются, а также растёт и выработка электроэнергии.

Впрочем, рост экономики КНДР традиционно является предметом жарких споров, а достоверные статистические данные собрать невозможно. Так Банк Республики Корея опубликовал свою оценку: аналитики банка считают, что экономика не только не росла, но и сократилась на 3,5%, что стало худшим показателем с 1997 года.