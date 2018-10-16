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Южная Корея разрабатывает проект модернизации российского порта Славянка

Экономика

Провести работы планируется на дальневосточном порту «Славянка»

Южная Корея разрабатывает проект модернизации российского порта Славянка
V kotelnikov
Порт Славянка

Сеул, 16 октября 2018, 16:43 — REGNUM  Южнокорейское министерство морских дел разрабатывает проект модернизации российского дальневосточного порта «Славянка» на границе Китая и Северной Кореи. Ожидается, что это принесёт выгоду не только российской стороне, но и южнокорейским компаниям, работающим в данном регионе.

По информации южнокорейского новостного издания Чосон Ильбо, проект будет завершён к сентябрю 2019 года, а затем в случае его одобрения начнутся строительные работы. Проект модернизации разрабатывается в рамках меморандума о взаимопонимании, заключённого в октябре 2018 года между корейской компанией Hyundai Engineering & Construction и российской логистической компанией «Беркут».

Южная Корея развивает сотрудничество с Россией в рамках «новой северной политики» президента Мун Чжэ Ина. В июле 2018 году Мун Чжэ Ин и президент России Владимир Путин договорились развивать сотрудничество между двумя странами на основе «девяти мостов» — кооперации в добыче и транспортировке газа, использовании Северного морского пути, развитии железных дорог, морских портов, сельского хозяйства, рыболовства, электроэнергетики.

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Зарубежная хроника
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