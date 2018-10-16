Более 50 тысяч заявок подано на конкурс «Мой первый бизнес»

Москва, , 13:43 — REGNUM Первого октября 2018 года состоялось торжественноеоткрытие конкурса «Мой первый бизнес», в котором принял участие первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Вместе с участниками прошлого года он дал старт регистрации жля участия в конкурсе.

В 2018—2019 учебном году конкурс проводится по 5 трекам. По словам руководителя конкурса «Мой первый бизнес», Ярослава Самылина, по данным на 15 октября, больше всего людей зарегистрировано в следующих направлениях: «Сделай своими руками» (11 126), «Свой видеоблог» (8 029), «Интернет-продажи» (7 366).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный конкурс «Мой первый бизнес» — уникальный инструмент для содействия развитию молодежного предпринимательства в РФ, включающий в себя программу обучения навыкам проектного управления и предпринимательства для молодежи до 18 лет.

Первое место среди субъектов РФ по количеству заявок занимает Москва (12 713). Регионами лидерами также выступают Санкт-Петербург (2 389), Свердловская область (2 370), Республика Татарстан (2 028), Новосибирская область (1 739) и Краснодарский край (1 671).

Ключевая особенность конкурса «Мой первый бизнес» — нацеленность на поколение школьников. Задания составлены научными сотрудниками РЭУ им. Г.В.Плеханова с помощью ведущих блогеров России. Задания рассчитаны, в первую очередь, на школьников 6−11 классов.

Победители конкурса «Мой первый бизнес» в 2018—2019 учебном году получат денежные призы: 100 грантов на обучение в РЭУ им. Г.В.Плеханова, 20 IPhone XS, 20 MacBook, 10 игровых приставок PS4, 1000 портативных колонок, 70 путевок в образовательный центр «Сириус», 1500 путевок на образовательные бизнес-интенсивы, 100 путевок в лагерь «Орленок», 10 сертификатов для учителей на поездку в Москву на специальный образовательный курс и многое другое.

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