В России не создана система учета инновационной экономики — Чубайс

Москва, , 13:34 — REGNUM В России на сегодняшний день не создана система учета для измерения инновационной экономики. Об этом 16 октября заявил глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс в ходе форума «Открытые инновации».

По словам Чубайса, создание указанной статистической системы учета вполне реально, поскольку, к примеру, несколько лет назад в стране была решена другая, не менее сложная задача — создана система учета нанотехнологической продукции.

Также глава Роснано добавил, что одним инструментом или рейтингом инновационную экономику измерить нельзя в силу ее «нетрадиционности и иррациональности».

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня заместитель министра финансов России Алексей Моисеев подчеркнул, что заявление Анатолия Чубайса о том, что рано или поздно пенсионные накопления граждан в России будут использоваться для инвестиций, сделано преждевременно.

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