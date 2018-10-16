Назарбаев: Актюбинской области необходимо развивать транзитные возможности

Актюбинск, Казахстан, , 13:40 — REGNUM Актюбинской области Казахстана необходимо расширить транзитные возможности для развития торговли со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил 16 октября президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе рабочей поездки в регион, сообщили в пресс-службе главы государства.

Назарбаев отдельно остановился на вопросах развития транспортной инфраструктуры и улучшения качества дорого местного значения. В целом глава государства дал высокую оценку деятельности руководств Актюбинской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября Нурсултан Назарбаев прибыл в Актюбинск с рабочим визитом. В ходе поездки президент посетил новую ледовую арену города, образовательный центр для одаренных детей и другие объекты.

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