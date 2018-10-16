Темпы строительства в Калининграде бьют рекорды

Элиста, , 13:28 — REGNUM

Мэрия Калининграда подвела итоги строительства нового жилья в областном центре за январь-сентябрь 2018 года. По сообщению пресс-службы городской администрации, за это время построено на 25,2% больше жилплощади, чем в прошлом, 2017 году.

По словам заместителя главы администрации Калининграда, председателя комитета архитектуры и строительства Артура Крупина, плановый показатель ввода жилья в эксплуатацию на территории городского округа в 2018 году составляет 557 тыс. квадратных метров. С января до конца сентября введено в целом 346 тыс. 376 квадратных метров. За 9 месяцев прошлого года жилья было введено 276 тыс. 656 квадратных метров, то есть положительная динамика ввода жилья в Калининграде составляет 25,20%. Если же говорить об утвержденном на текущий год плане по вводу жилья, то он выполнен на 62,19%.

«С января до конца сентября в разных районах города введен в эксплуатацию 141 жилой дом, всего 5 тыс. 828 квартир. Из них 5 тыс. 756 квартир расположено в 69 многоквартирных домах, общая площадь жилья в них составляет 327 тыс. 869 квадратных метров. Площадь введенных в строй 72 индивидуальных жилых домов равна 18 тыс. 507 квадратных метров», — рассказал Артур Крупин.

Председатель КАиС также сообщил, что наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Ленинградском, Московском и Центральном районах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, увеличение объёмов строительных работ фиксируется по всей территории Калининградской области. Стоимость всех строительных работ в регионе за восемь месяцев 2018 года составила 78,1 млрд рублей, что на 38,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

В январе-августе 2018 года организациями всех форм собственности построено 999 жилых домов, или 8240 квартир общей площадью 569,6 тыс. кв. метров, что на 19,7% выше уровня января-августа 2017 года.