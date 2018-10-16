С начала года семьи в России потратили из маткапитала 217 млрд рублей – ПФР

Москва, , 13:23 — REGNUM За период с январь по сентябрь 2018 года Пенсионный фонд России (ПФР) выдал более 500 тыс. сертификатов на материнский капитал на общую сумму более 217 млрд рублей, сообщает 16 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ПФР.

В ведомстве отметили, что 209,6 млрд рублей были выделены на улучшение жилищных условий. По оплате обучения и содержания детей в образовательных учреждениях ПФР удовлетворил 95 тыс. заявлений, еще 469 заявлений — на формирование пенсионных накоплений и 68 — на оплату специализированных товаров и услуг для детей-инвалидов.

Всего с начала действия программы маткапитала ведомство выдало 8,8 млн сертификатов на 2,25 трлн рублей.

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Напомним, программа предоставления материнского капитала заработала в 2007 году. Тогда объем субсидии на улучшение жилищных условий, оплату обучения детей в пределах России или формирование накопительной трудовой пенсии матери составлял 250 тыс. рублей.

В 2017 году действие программы продлили до 2021 года. С 2020 года правительство РФ намерено вернуть индексацию материнского капитала, сумма которого возрастет с действующих 453 тыс. до 470 тыс. рублей.

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