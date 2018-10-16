УФАС Чувашии взялось за банкиров, газовиков и нефтяников

Чебоксары, , 13:23 — REGNUM Чувашские антимонопольщики возбудили дела в отношении ряда хозсубъектов, заподозрив их в злоупотреблении доминирующим положением, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

15 октября УФАС возбудило дело в отношении ПАО «Сбербанк России» в лице одного из чувашских отделений по признакам нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Экономически, технологически и иным образом не обоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, если иное не установлено федеральным законом»).

«Признаки нарушения выразились в установлении экономически, технологически и иным образом необоснованной цены (тарифов) на оказание услуг о переводе денежных средств по распоряжению физических лиц в пользу юридических лиц», — говорят в антимонопольном ведомстве.

Рассмотрение дела назначено на 6 ноября. Отметим, что в качестве «заинтересованного лица» УФАС привлекает Национальный банк Чувашии.

Напомним, в декабре 2014 года Чувашское УФАС заводило дело на банкиров по аналогичной статье антимонопольного закона. Тогда в ведомстве отмечали, что в действиях банка содержатся признаки «не обоснованного установления различных цен на оказание услуг по переводу денежных средств по распоряжению физических лиц в пользу юридических лиц, в том числе товариществ собственников жилья».

Читайте также: Суд снова отказал Сбербанку в Чувашии в антимонопольном деле

Также 15 октября УФАС по обращениям жителей республики возбудило дело в отношении ООО «Татнефть-АЗС Центр» по признакам нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции («Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением»).

«Признаки нарушения выразились в необоснованном увеличении цены на АИ-92 и АИ-95 на автозаправочных станциях Чувашской Республики», — уточняется в релизе.

Рассмотрение дела назначено на 6 ноября. Напомним, в 2015 году УФАС заводило дело на нефтяную компанию, заподозрив в неснижении цены на ряд марок бензина на фоне падения закупочной стоимости.

Читайте также: Чувашское УФАС уличило поставщика нефтепродуктов в необоснованных ценах

Кроме того, на рассмотрении в УФАС находится дело по признакам нарушения АО «Газпром газораспределение Чебоксары» ч. 1 ст. 10 федерального закона о защите конкуренции. Разбирательства начались после обращения в ведомство ТСЖ «Звездочка», которое полагает, что газовики завысили стоимость услуг технического обслуживания внутридомового и (или) внутриквартирного оборудования. Срок рассмотрения дела продлён до 24 января 2019 года.