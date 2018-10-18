Украина заинтересовалась белорусской торговлей. В плохом смысле

Киев, , 03:31 — REGNUM Исключительное желание белорусского бизнеса использовать любую возможность для обогащения стало предметом исследований украинских СМИ, заподозривших неладное. Торговала ли Белоруссия с ДНР и ЛНР и может ли Украина выдвинуть этот факт в качестве претензии к Минску, пишет в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Назначенный на 25−26 октября в г. Гомеле Белорусско-Украинский форум регионов может стать не только средством укрепления дружбы, но и местом выяснения отношений. Украинское издание «Левый берег» намекает, что неплохо бы Петру Порошенко использовать свою встречу с Александром Лукашенко для того, чтобы задать ему неудобные вопросы. Например, о тесных торговых связях белорусских предприятий с ДНР и ЛНР. То же издание, ссылаясь на источник в министерстве экономики Белоруссии, описывает препятствия, которые чинит на пути собственных бизнесменов осторожный белорусский МИД, не благословляющий сделки с непризнанными республиками.

Но тогда как предполагается выдвинуть претензию к Лукашенко, который очевидно сможет сослаться на частные инициативы излишне ретивых предпринимателей? Интересно, что одновременно с широко пропагандируемой программой форума регионов, заявленной уже 2 октября, с украинской стороны развернута целая кампания по дискредитации Белоруссии. Возможно, это попытка принуждения белорусской стороны к принятию более активной проукраинской позиции в отношении Донбасса?

Читайте статью Разоблачение украинских СМИ: как Белоруссия торгует с Донбассом и другие статьи Андрея Стеценко об украинской политике.