Калининград в Казани хвастается ремонтом дорог, которые тонут после дождей

Калининград, , 13:19 — REGNUM В Казани сегодня, 16 октября, начала работу специализированная выставка «Дорога 2018» на которой свой опыт представляет и Калининградская область. По сообщению пресс-службы регионального правительства, будет представлен опыт реализации федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

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«За 2 года отремонтировано более 247 км дорог. Приведены в порядок 26 улиц Калининграда и 187 км областных трасс. Ликвидировано 19 мест концентрации ДТП, капитально отремонтировано шесть остановочных пунктов, восемь светофорных объектов, 73 пешеходных перехода обустроено для маломобильных групп населения, заменено 120 светофоров на новые светодиодные с таймером», — говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, недавно отремонтированные дороги в Калининградской области после дождей превращаются в буквальном смысле в реки. Под водой оказываются недавно отремонтированная улица Гагарина, Ленинский проспект, который усиленно ремонтировали к Чемпионату мира по футболу, проспект Калинина, который отремонтировали лишь в 2017 году и другие улицы.

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2018 году на ремонт и содержание дорог города в общей сложности будет потрачено 1,548 млрд рублей.

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