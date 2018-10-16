В Минтруде РФ отметили снижение числа безработных за неделю

Москва, , 13:18 — REGNUM За минувшую неделю в России на полтора процента снизилось число официально зарегистрированных безработных граждан. Об этом сообщает 16 октября пресс-служба Минтруда РФ.

В ведомстве отметили, что численность безработных с 3 по 10 октября 2018 года уменьшилась до 632 тыс. человек. Также в министерстве отметили, что указанный показатель в октябре 2017 года составлял более 711 тыс. человек. Кроме того, сообщается, что официально зарегистрированных безработных стало меньше в 66 регионах страны. В 19 субъектах РФ отмечен рост показателя, добавили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания в Кремле подчеркнул, что в России «стабильно низкие значения у инфляции и безработицы». По его словам, в августе безработица в стране снизилась до 4,6%, а рост цен составил 3,4%.

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