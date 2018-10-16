В Литве объяснили резкое повышение тарифов на электричество

Вильнюс, , 13:14 — REGNUM Комиссия по контролю за ценами и энергетикой объяснила, почему тарифы на электроэнергию с 2019 года для бытовых потребителей будут на 20,34% выше, чем в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 октября.

Причиной необходимости резкого повышения тарифов названы: ремонт подводного соединения между Швецией и Литвой NordBalt, из-за которого в Прибалтику не поставлялось электричество из скандинавских стран, засушливое лето и низкий уровень воды, который не позволил избыточной выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях Швеции и Норвегии, подорожание разрешений на выбросы.

Всё это вместе взятое увеличило цены на общеприбалтийской бирже, а компании-поставщики лишились прибыли, что компенсируют в 2019 году за счёт увеличения тарифов для населения.

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