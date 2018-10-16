Мэрия Москвы и «Сбербанк» подписали договор о поддержке малого бизнеса

Москва, , 13:11 — REGNUM Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы и ПАО «Сбербанк» начали сотрудничество в сфере поддержки малого и среднего бизнеса столицы. Соответствующее соглашение было подписано в рамках VII международного форума «Открытые инновации» в «Сколково» 16 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, в настоящий момент «Сбербанк» и правительство Москвы накопили успешный опыт и реализовали большое количество проектов по поддержке предпринимательского и бизнес-сообщества.

«Уверен, что данное соглашение о сотрудничестве станет важнейшим шагом в консолидации усилий, направленных на развитие малого и среднего бизнеса Москвы», — подчеркнул он.

Так, в рамках соглашения обе стороны планируют вместе реализовывать программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, проекты по строительству и расширению инфраструктуры для развития бизнеса, а также программы поддержки инновационных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве начал работу международный форум «Открытые инновации». Ожидается, что мероприятие посетит более 20 тыс. участников и гостей из более чем 90 стран.

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