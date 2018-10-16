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Новый Boeing авиакомпании «Россия» назвали в честь Великого Новгорода

Экономика

Фюзеляж воздушного судна украшен названием и гербом одного из древнейших городов России

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Новый Boeing авиакомпании «Россия» назвали в честь Великого Новгорода
Иллюстрация: Пресс-служба авиакомпании «Россия»
Boeing 777-300ER «Великий Новгород»

Москва, 16 октября 2018, 13:09 — REGNUM  Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777−300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании, с инициативой о названии воздушного судна в честь Великого Новгорода — одного из древнейших городов России — обратились власти региона.

Фюзеляж нового лайнера «России» украшен названием и гербом города. Впервые он зашёл на посадку сегодня, 16 октября, в московском аэропорту «Внуково». В планах авиакомпании задействовать лайнер в «новгородской ливрее» в полётах на Дальний Восток.

Отметим, что всем самолётам авиакомпании с 2016 года присваиваются имена российских городов. Также есть воздушные суда «Тигролёт» и «Леолёт» в поддержку уникальный природы Дальнего Востока и «Спортолёт» в честь отечественного спорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в самом Великом Новгороде действующего аэропорта нет, но региональные власти обещают вплотную заняться его строительством на базе бывшего военного аэродрома «Кречевицы» с 2021 года. По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, в этом региону окажет поддержку федеральный бюджет.

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