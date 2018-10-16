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Госдума расширяет список банков для гособоронзаказа

Экономика

Госдума расширяет список банков для гособоронзаказа Определять, кому и какой контракт достанется, будет ЦБ и правительство

Москва, 16 октября 2018, 12:52 — REGNUM  Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы увеличить список банков РФ, которые смогут участвовать в обслуживании гособоронзаказа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Сегодня опорным банком для обслуживания гособоронзаказа выступает Промсвязьбанк, однако, по мнению авторов инициативы, другим банкам также необходимо позволить участвовать в этом процессе. Для того, чтобы устранить правовую неопределенность, правительство предлагает прописать в законе правила, согласно которым банки смогут претендовать на обслуживание госконтрактов.

В частности, Центробанк составит список уполномоченных банков, которые вправе обслуживать гособоронзаказ. Определять, какой из банков может обслуживать тот или иной госконтракт, будет определять правительство. В случае отсутствия рекомендаций от чиновников, исполнитель контракта вправе выбрать любой банка из списка ЦБ.

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Банковское дело
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