Госдума расширяет список банков для гособоронзаказа

Москва, , 12:52 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на то, чтобы увеличить список банков РФ, которые смогут участвовать в обслуживании гособоронзаказа, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Сегодня опорным банком для обслуживания гособоронзаказа выступает Промсвязьбанк, однако, по мнению авторов инициативы, другим банкам также необходимо позволить участвовать в этом процессе. Для того, чтобы устранить правовую неопределенность, правительство предлагает прописать в законе правила, согласно которым банки смогут претендовать на обслуживание госконтрактов.

В частности, Центробанк составит список уполномоченных банков, которые вправе обслуживать гособоронзаказ. Определять, какой из банков может обслуживать тот или иной госконтракт, будет определять правительство. В случае отсутствия рекомендаций от чиновников, исполнитель контракта вправе выбрать любой банка из списка ЦБ.