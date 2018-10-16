Госдума повышает штрафы для банков за сомнительные операции

Москва, , 12:34 — REGNUM Правительственный законопроект, направленный на ужесточение наказания банков за проведение сомнительных операций или сделок, создавших угрозу для вкладчиков, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Речь идет о повышении штрафов для банков в несколько раз. Как рассказал в ходе пленарного заседания первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР), если закон будет принят, то размер штрафа вырастет в 40 раз.

Такие изменения необходимы для того, чтобы наказание для банка было более ощутимым, считают в правительстве.

«Достаточно большое количество банков были привлечены и наказаны за проведение сомнительных операций, которые в конечном итоге приводили к значительным потерям как кредиторов банков, так и государства. В то время как существующая норма ответственности является явно заниженной — она составляет до 0,1% от минимального размера уставного капитала кредитной организации», — отметил в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В связи с этим, правительство предлагает установить, что в случае проведения сомнительных операций, которые угрожают кредиторам и вкладчикам, банк может быть наказан штрафом в размере до 1% от размере собственного капитала банка.