Организаторы подсчитали эффект от ЧМ-2018 для экономики России

Москва, , 12:30 — REGNUM За период с 2013 по 2018 год суммарный эффект от проведения в России первенства планеты по футболу составил порядка 952 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные итогового отчета оргкомитета мундиаля.

Отмечается, что указанная сумма составляет около 1% годового ВВП страны. В документе сообщается, что более половины суммарного эффекта от проведения мероприятий ЧМ-2018 приходится на период с 2017 по 2018 год.

Также авторы отчета подчеркивают, что рост ВВП за указанный пятилетний период привел к увеличению на 469 млрд рублей трудовых доходов населения страны, кроме того, проведение чемпионата мира привело к созданию и сохранению 315 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что сумма дополнительного дохода в бюджет Москвы за время проведения чемпионата мира по футболу — 2018 составила 14,8 млрд рублей.

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