Путин заявил о низких инфляции и безработице в России

Москва, , 12:28 — REGNUM В России на сегодняшний день безработица находится на низком уровне, также стабильно низкие значения показывает и инфляция. Об этом сегодня, 16 октября, в ходе совещания по экономическим вопросам, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике страны, а также меры по повышению её устойчивости и темпов роста, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Стабильно низкие значения у инфляции и безработицы. В августе безработица сократилась до 4,6%, сейчас она находится на рекордно низком уровне», — сказал глава государства.

Также российский лидер привёл ещё ряд цифр, которые свидетельствую о том, что «по ключевым параметрам картина в российской экономике в целом позитивная». Так, рост цен в годовом выражении в сентябре составил 3,4%.

«За последний месяц он несколько ускорился, но находится в рамках целевого ориентира», — уточнил Путин.

Кроме того, сохраняется устойчивость финансового рынка. С начала 2018 года золотовалютные резервы выросли на 5,7% и составляют уже 459 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в России за первую неделю октября потребительские цены выросли на 0,1%, с начала октября — на 0,1%. По сравнению с предыдущей неделей (0,2%) недельная инфляция замедлилась. С начала гола цены выросли на 2,7%. При этом, по прогнозам экспертов, показатель инфляции может выйти далеко за рамки целевого значения в 4% и достигнуть двузначных цифр, если реализуется рисковый сценарий развития экономики РФ.

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