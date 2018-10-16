Прикамье выделяет около 2,8 млн рублей на ликвидацию последствий ЧС

п. Сараны, Пермский край, , 12:26 — REGNUM Правительство Пермского края издало постановление, согласно которому Горнозаводской район получит из резервного фонда 2 876 461 рубль на оплату расходов, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации и ее последствий в Саранах. Средства будут перечислены из резервного фонда краевого правительства в бюджет района в форме иных межбюджетных трансфертов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Администрация Горнозаводского района должна будет отчитаться о расходовании средств, а в случае остатков денег перечислись их в бюджет Пермского края.

Среди направлений, которые предполагают расходование помощи резервного фонда — поставка труб, радиаторов, конвекторов, кислорода, а также пропана-бутана; поставка дров и организация подвоза воды населению, проживание в гостинице и общежитии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 22 по 27 января 2018 года в Саранах вводили режим ЧС. Из-за аварии на местной котельной население осталось без центрального отопления. Многих людей тогда спасло наличие альтернативного отопления — имеющейся дома печки, которую надо топить дровами.

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