РусГидро выплатило 11,8 млн рублей купонного дохода по облигациям

Москва, , 12:06 — REGNUM Объем выплаты купонного дохода по облигациям серий 01 и 02, выпущенных в апреле 2011 года, составил на дату окончания пятнадцатого купонного периода 11,8 млн рублей, сообщает 16 октября пресс-служба компании.

Пятнадцатый купонный период по указанным облигациям завершился 15 октября 2018 года. По облигациям серии 01 держатели получили 4,2 млн рублей, по серии 02 — 7,6 млн рублей. Купонный доход на одну облигацию составил 47 рублей 37 копеек.

На предприятии напомнили, что для 11−20 купонов указанных облигаций с 2016 года действует процентная в размере 9,5% годовых. При этом облигации 1-й серии в количестве 9 910 821 штуки и 2-й серии в количестве 4 839 240 штук были выкуплены РусГидро по требованию владельцев ценных бумаг. Облигации включены в Третий уровень листинга ПАО Московская Биржа.

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