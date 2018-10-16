Вторник, 16 Октября 2018 года
12:37:48 МСК

Мобильные операторы смогут указывать сумму долга в СМС

Экономика

Это будет удобно и абонентам, и операторам связи

Москва, 16 октября 2018, 12:04 — REGNUM  Законопроект о разрешении мобильным операторам указывать сумму долга абонента в сообщениях, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

Речь идет как о СМС-сообщениях, так и об аудиосообщениях от мобильного оператора. Как отмечали авторы законопроекта в ходе его рассмотрения в первом чтении, сегодня такие сообщения не несут нужной информации для абонентов, так как операторы не вправе указывать сумму долга за оказанные абоненту услуги.

Так, для того чтобы получить информацию о задолженности, граждане вынуждены обращаться в офисы мобильных операторов или звонить им. Такие нормы создают дополнительную нагрузку на операторов и не удобны абонентам. В то же время, проводить платежи с помощью СМС-сообщений сегодня становится все популярнее.

В связи с этим законопроект предлагает разрешить мобильным операторам указывать в СМС и аудиосообщениях указывать размер и структуру долга абонента за услуги.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сотовая связь
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить