Инфляцию в РФ разгонит политика правительства – Михаил Делягин

Москва, , 12:03 — REGNUM Опасения Центрального банка по поводу роста инфляции — абсолютно обоснованные, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил сегодня, 16 октября, корреспонденту ИА REGNUM, комментируя прогноз директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексея Заботкина, заявившего, что показатель инфляции может выйти далеко за рамки целевого значения в 4% и достигнуть двузначных цифр, если реализуется рисковый сценарий развития экономики РФ.

«Опасения абсолютно обоснованные и с реальной, и с административной точки зрения, — сказал Делягин. — [Глава Центрального банка РФ] Эльвира Набиуллина уже сказала, что Банк России ожидает официальную инфляцию (я подчеркиваю: официальную, а не реальную) — 5,5−6%. То есть превышение целевого уровня может без всяких неблагоприятных обстоятельств составить 1,5 раза. Запланированные правительством меры вроде повышения акцизов на бензин или повышения НДС (закон уже принят) окажут серьёзное влияние и здорово ускорят рост цен».

Также экономист добавил, что, поскольку Банк России принципиально отказывается от исполнения своих конституционных обязанностей по обеспечению стабильности рубля, а «глава этого ведомства за этот отказ получает государственные награды», неважно, будут санкции против РФ сильными или слабыми.

«Негативное воздействие на рубль они всё равно окажут», — уверен Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению Алексея Заботкина, показатель инфляции может выйти далеко за рамки целевого значения в 4% и достигнуть двузначных цифр, если реализуется рисковый сценарий развития экономики РФ. По словам чиновника, рисковым сценарием является тот, при котором санкции против РФ усилятся, а стоимость одного барреля нефти упадёт до 35 долларов.

«Экономические последствия для РФ в этом случае — существенный отток капитала и снижение сальдо счёта текущих операций платёжного баланса, что вызовет разовую коррекцию курса и разовый рост инфляции до двузначных значений в 2019 году», — сказал Заботкин.

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