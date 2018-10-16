Объем промышленного производства в Казахстане увеличился на 4,8%

Астана, , 12:06 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявил 16 октября заместитель министра по инвестициям и развитию республики Роман Скляр, сообщили в пресс-службе министерства.

Объем производства в горнодобывающей промышленности вырос на 4,9%, обрабатывающей промышленности — на 5,1%. Производство железной руды увеличилось на 7,5%, цветных руд — на 2,9%.

В машиностроении производство выросло на 14,5%, в химической промышленности — на 8,2%. Производство бумаги увеличилось на 9,2%, резиновых и пластмассовых изделий — на 2,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года индекс промышленного производства Казахстана составил 105,2% относительно первой половины 2017 года.

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