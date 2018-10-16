«РоссТур» исключили из федерального реестра туроператоров

Москва, , 11:44 — REGNUM Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур», сообщается 16 октября на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято из-за невозможности данного туроператора исполнить все обязательства по договорам.

Таким образом, для туристов, пострадавших от действий «РоссТура» как туроператора наступил страховой случай, и возникли основания для выплаты страхового возмещений.

Напомним, 15 октября «РоссТур» объявил о временном прекращении туроператорской деятельности. Ранее о приостановке сотрудничества с «РоссТур» уже объявили пять российских туроператоров: «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист», «Анекс тур» и «Санмар».

Читайте также: Компания «РоссТур» объявила о приостановке туристической деятельности