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«РоссТур» исключили из федерального реестра туроператоров

Экономика

Решение было принято из-за невозможности туроператора исполнить все обязательства по договорам

Москва, 16 октября 2018, 11:44 — REGNUM  Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) исключил из Единого федерального реестра туроператоров компанию «РоссТур», сообщается 16 октября на сайте ведомства.

Соответствующее решение было принято из-за невозможности данного туроператора исполнить все обязательства по договорам.

Таким образом, для туристов, пострадавших от действий «РоссТура» как туроператора наступил страховой случай, и возникли основания для выплаты страхового возмещений.

Напомним, 15 октября «РоссТур» объявил о временном прекращении туроператорской деятельности. Ранее о приостановке сотрудничества с «РоссТур» уже объявили пять российских туроператоров: «Пегас Туристик», «Корал Тревел», «Интурист», «Анекс тур» и «Санмар».

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Туризм
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