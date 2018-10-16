В ЕАБР предложили новые инструменты для дедолларизации экономик

Москва, , 11:43 — REGNUM Санкции, накладываемые со стороны США на Россию, негативно влияют на региональные финансовые рынки, и противостоять этому возможно, в первую очередь, благодаря расширению использования национальных валют в международных расчётах. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 16 октября председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Андрей Бельянинов.

«Мы не раз подчёркивали тему расширения использования национальных валют. Теперь мы говорим о том, что использование национальных валют входит в число ключевых направлений улучшения качества экономической среды в регионе операций ЕАБР. Существенным толчком для дедолларизации может стать перевод оплаты за российский газ в рублёвые расчёты в том числе с партнёрами, не входящими в страны-учредители нашего банка. То есть включая страны, не входящие в ЕАЭС, и Украину», — заявил Бельянинов.

По данным Евразийского банка развития, региональные финансовые рынки продолжают испытывать негативное влияние не только из-за санкционного давления, но и торгового протекционизма, проводимого администрацией США.

«События последних месяцев демонстрируют подверженность региональных финансовых рынков влиянию санкционного давления и мер торгового протекционизма со стороны США. Уязвимость экономик региона к внешним шокам, среди прочего, обусловлена высокой степенью долларизации, которая проявляется не только в международных расчётах, но и во внутренних финансовых операциях в пределах отдельно взятых стран», — говорится в преамбуле очередного макрообзора экономик стран-учредителей регионального банка развития.

Напомним, что в странах региона активно обсуждается возможность перехода на взаиморасчёты в национальных валютах. По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в общем объёме взаимных расчётов за товары и услуги между государствами-членами ЕАЭС доля платежей в долларах США в 2017 году составила 18,3% (снизившись с уровня в 30,3% в 2013 году.

В то же время доля расчётов в рублях за эти четыре года возросла с 61,8% до 74,9%. Несмотря на это, доллар остаётся доминирующей валютой при оплате товаров и услуг между государствами ЕАЭС, исключая расчёты с Россией.