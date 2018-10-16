На Ставрополье объявлен отопительный сезон: везде ли начнется без проблем?

Ставрополь, , 11:41 — REGNUM Отопительный сезон официально стартовал в Ставропольском крае с 15 октября, сообщила пресс-служба краевого министерства ЖКХ. Как сообщается, о старте отопительного периода сообщили администрации Нефтекумского, Ипатовского и Новоалександровского городских округов и Апанасенковского района. Ожидается, что в ближайшие дни такие документы утвердят еще несколько территорий края. 15 октября о старте отопительного сезона объявили власти краевого центра.

«Единой фиксированной даты начала отопительного сезона для всего края не существует. Решения о подаче тепла принимаются на уровне городов и районов. Погода пока установилась достаточно теплая, поэтому многие муниципалитеты пока не спешат с объявлением начала отопительного периода», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Роман Марченко.

В пресс-службе администрации Ставрополя отметили, что начать подачу тепла решили не дожидаясь климатических показателей, так как число обращений горожан с просьбой включить отопление в последние дни резко выросло. Полностью отладить системы обещают в течение двух суток. В Пятигорске также стартовал отопительный сезон — пока для детских садов и школ. В целом, заявили в администрации города, Пятигорск готов к зиме.

Пока непонятно, когда начнется отопительный сезон в городе Лермонтов, где, как сообщало ИА REGNUM, 2 октября был введен режим ЧС из-за долга местной теплоснабжающей компании перед газовиками. Тогда губернатор Владимир Владимиров не исключил введения режима ЧС на территории всего края. Позже было объявлено о том, что вопрос с долгами должен решить новый собственник «Гидрометаллургического завода» и производства «Интермикс-мет».

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