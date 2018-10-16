Названа минимальная стоимость жилья в элитных районах Петербурга

Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Обладателем жилья в самом сердце Санкт-Петербурга — так называемом «золотом треугольнике (кварталы между Невским проспектом, Невой и Фонтанкой) — можно стать, имея сумму от 5,9 млн рублей. Именно столько стоит однокомнатная квартира площадью 29 кв. метров, находящаяся в 10 минутах ходьбы от основных достопримечательностей Северной столицы.

Как сообщили ИА REGNUM 16 октября в агентстве недвижимости «ВамКнам», специалисты изучили предложения на вторичном рынке в элитных локациях Петербурга и выяснили, в какую сумму оцениваются самые дешевые объекты. Не стал сюрпризом тот факт, что самыми востребованными у состоятельных покупателей являются премиальные объекты недвижимости в Петроградском и Центральном районах Петербурга.

Более существенную сумму, чем даже в «золотом треугольнике», придется выложить тем, кто хочет поселиться на элитном и зелёном (во всех смыслах этого слова) Крестовском острове. Здесь есть обширные парки, дорогие рестораны, зоны развлечений и «бриллиантовый» стадион «Санкт-Петербург».

»Предложения на вторичном рынке Крестовского острова стартуют с суммы в 6,5 млн рублей. При наличии указанной суммы можно приобрести однокомнатную квартиру на Пионерской улице. Площадь данного объекта превышает 40 кв. метров, а квартира будет без отделки», — отметили авторы исследования.

Самая «доступная» квартира-студия (35 кв. метров) на приближенном к центру фешенебельном Петровском острове продается за 7,8 млн рублей.

Как отмечают в агентстве «ВамКнам», квартиры в элитных локациях покупают как для собственного проживания, так и для инвестиционных целей: их без труда можно сдавать как на долгий срок, так и посуточно — туристам.

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Как сообщало ИА REGNUM, за январь — сентябрь 2018 года в Санкт-Петербурге и прилегающих к нему районах Ленинградской области продано 3,5 млн кв. м строящегося жилья, или 80,9 тыс. квартир.