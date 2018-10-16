Бюджетная политика Свердловской области — на повышение качества жизни людей

Екатеринбург, , 11:39 — REGNUM Бюджетная политика Свердловской области в ближайшие годы будет ориентирована на повышение качества жизни уральцев. Об этом заявил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов, выступая 16 октября перед депутатами Заксобрания региона с докладом «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

«Бюджетная политика Свердловской области в ближайшие три года будет направлена на безусловное исполнение принятых обязательств, определенных «майским» Указом Президента Российской Федерации и программой «Пятилетка развития». Она сохранит социальную направленность и будет ориентирована на последовательное повышение качества жизни населения. В связи с этим необходимо обеспечить сохранение достигнутых целевых показателей «майских» указов президента Российской Федерации 2012 года, в том числе в части оплаты труда работников бюджетного сектора экономики», — отметил Алексей Орлов.

Так, в сфере национальной экономики среди приоритетных расходов обеспечение условий для устойчивого экономического роста и повышения инвестиционной активности, создание конкурентоспособного экспортно ориентированного сегмента в базовых отраслях промышленности, решение вопросов импортозамещения и продовольственной безопасности. А также формирование современной инфраструктуры, внедрение цифровых технологий и платформенных решений, в том числе в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, обеспечение роста производительности труда в несырьевых отраслях экономики, повышение качества предпринимательского климата и эффективной занятости населения.

Среди приоритетных расходов социальной сферы: обеспечение доступности дошкольного образования для детей до 3 лет, внедрение технологий ранней диагностики заболеваний, реализация комплекса мероприятий по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, продолжение работы по повышению эффективности социальной реабилитации и обеспечению доступной для инвалидов среды жизнедеятельности и многие другие.

Основными направлениями бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений станет совершенствование механизмов стимулирования муниципальных образований к наращиванию собственного экономического потенциала.

Среди приоритетов налоговой политики Свердловской области в 2019—2021 годах: предоставление региональных инвестиционных налоговых льгот, проведение оценки бюджетной, экономической и социальной эффективности налоговых льгот, мониторинг применения специальных налоговых режимов для развития малого и среднего предпринимательства.

«В сентябре 2017 года Законодательным Собранием был принят закон, который закрепил норму о том, что ключевым документом, используемым в ходе составления проекта областного бюджета, являются основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области. Сегодня первый вице-губернатор Алексей Орлов представил этот документ депутатскому корпусу. Это важный шаг, так как в начале ноября начнутся согласительные процедуры по проекту бюджета Свердловской области на 2019 год и плановый период», — подчеркнула председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Отметим, основные направления бюджетной и налоговой политики Свердловской области ежегодно определяются и утверждаются указом Губернатора Свердловской области.