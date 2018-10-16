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Торги на рынке ценных бумаг Казахстанской фондовой биржи сократились на 17%

Экономика

16 октября в Астане проходит пресс-конференция Казахстанской фондовой биржи (KASE)

Астана, 16 октября 2018, 11:38 — REGNUM  По итогам девяти месяцев 2018 года объем торгов на рынке ценных бумаг на KASE составил 96,3 трлн тенге ($261 млрд), что на 16,6% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 16 октября сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на председателя правления KASE Алину Алдамберген.

Основные итоги и тенденции работы KASE и биржевого рынка за третий квартал и девять месяцев 2018 года были представлены 16 октября на пресс-конференции фондовой биржи.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года совокупный объем торгов на фондовой бирже Казахстана составил 9,6 трлн тенге ($27 млрд по курсу на 24 сентября), что на 5,6% меньше, чем в августе 2017 года.

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Торги на бирже
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