Уральская компания планирует поставлять торф в Китай

Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Одним из направлений сотрудничества по линии совместного предприятия, создаваемого при участии властей Свердловской области и Китая, может стать поставка торфа на нужды сельского хозяйства восточного соседа России. Об этом сообщила пресс-служба Корпорации развития Среднего Урала.

«Спрос на торфяные удобрения, в частности, обусловлен государственной политикой Китая по повышению плодородности почв и политикой продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии имеют ограниченный доступ к плодородным почвам, и сельское хозяйство в них строится на привозных плодородных грунтах. В рамках достигнутых договоренностей поставка пробной партии торфа в объеме 1000 кубометров состоится в ближайшие дни, а в будущем объемы экспорта уральского торфа могут достигнуть 600 тысяч кубометров в год. Поставки будет выполнять одна из уральских компаний.

Напомним, делегация Свердловской области посетила Харбин во второй половине сентября. Тогда была достигнута договоренность о создании совместного предприятия с китайскими партнерами. Оно возьмет на себя функцию агрегатора экспортных сделок — будет выявлять потребности Китая в товарах, устанавливать бизнес-контакты и содействовать в решении вопросов по сертификации продукции и получению разрешительных документов.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале могут создать компанию для поддержки торговли с Китаем