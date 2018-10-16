Минстрой сообщил о рекордном сокращении ввода многоквартирных домов

Москва, , 11:19 — REGNUM Объем индустриального жилья, введенного в эксплуатацию с начала года, на 17,6% меньше прошлогоднего показателя. С января по сентябрь включительно в России сдано 19,2 млн кв. м такого жилья, рассказал газете «Ведомости» замглавы Минстроя России Никита Стасишин.

Он отметил, что общий показатель ввода практически не изменился. За девять месяцев 2018 года сдано 39,2 млн кв. м жилья, что лишь на 1,1% меньше показателя 2017 года. Однако сокращение ввода многоквартирных домов — рекордное.

Новостроек сдается меньше, а вот индивидуального жилья — больше, пояснил Стасишин. За тот же период объем индивидуального домостроения вырос на 22,1% и составил 20 млн кв м.

По мнению Стасишина, ситуация обусловлена кризисом 2014−2015 годов. Вводимые в эксплуатацию дома начинали строиться в период экономического коллапса. Вместе с тем спрос на недвижимость упал из-за снижения платежеспособности населения.

В 2018 году в России в целом введут в эксплуатацию 82−84 млн кв. м, предполагает замглавы Минстроя.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего жилья в пересчете на одного жителя за период с июля 2017 года по июнь 2018 года было введено в Ленинградской, Московской и Калининградской областях, меньше всего — в Магаданской.

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